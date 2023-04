Allerta Meteo, il ciclone si sposta al Sud: freddo e maltempo. Diluvio a Roma, neve in Appennino

MeteoWeb

Il weeekend di metà aprile si caratterizza per condizioni meteorologiche tipicamente invernali sull’Italia: il maltempo si è spostato al Centro/Sud, sta diluviando a Roma con appena +8°C e picchi di 45mm già caduti nel centro cittadino, proprio come previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Fa freddo anche a Frosinone con +6°C, mentre L’Aquila è addirittura ferma a +2°C in pieno giorno. Sull’Appennino centrale sta nevicando copiosamente a partire dai 1.200 metri di altitudine. Forti piogge e temporali stanno colpendo anche l’alta Toscana, tra Pisa, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze.

Le immagini che arrivano dal Terminillo e da Ovindoli sono spettacolari ed evidenziano uno scenario tipicamente autunnale, con tanta neve come se fossimo proprio in pieno inverno:

Allerta Meteo, il maltempo continuerà anche nelle prossime ore

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, anzi, si intensificherà notevolmente. Nel pomeriggio di oggi avremo ancora forti piogge al Centro/Sud, in modo particolare su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, ma anche Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni più intensi si concentreranno nel basso Lazio, con abbondanti nevicate sull’Appennino al confine Lazio-Abruzzo. Forti temporali anche in Campania, Calabria e nella Sicilia nord/orientale.

Domani, Domenica 16 Aprile, il maltempo sarà ancor più intenso con lo spostamento del ciclone nel basso Tirreno. Avremo forti piogge e temporali per tutto il giorno sulle Regioni Adriatiche centrali e in modo particolare in Abruzzo, dove cadranno oltre 100mm di pioggia a valle e oltre un metro di neve fresca in quota (oltre i 1.400/1.500 metri), con accumuli eccezionali nei versanti più esposti a Nord/Est. Forte maltempo anche in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, per un weekend tipicamente invernale. Al Centro/Sud il maltempo proseguirà poi anche la prossima settimana, estendendosi nuovamente al Nord da metà settimana in poi. Per l’Italia proseguirà un lungo periodo freddo e instabile che condizionerà con ogni probabilità anche la seconda parte del mese di aprile.

