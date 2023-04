Allerta Meteo, l’ondata di freddo irrompe da Nord/Est: forti temporali e grandine rovinano il 25 Aprile

MeteoWeb

E’ un 25 Aprile di forte maltempo al Nord/Est, come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Forti temporali stanno colpendo il Veneto, dove sono in corso grandinate e nubifragi. Fino al momento sono già caduti 28mm di pioggia a Erbezzo (Verona), 24mma Padova, 21mm a Verona, 20mm a Mestrino, 16mm a Vicenza, 14mm a Breganze (Vicenza) e a Valli del Pasubio (Vicenza), 11mm a Venezia, 10mm a Legnago. Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, in molte località è in corso una forte grandinata.

Fa anche decisamente freddo: in pieno giorno abbiamo +9°C a Vicenza e Breganze, +10°C a Verona, Padova e Bassano del Grappa, +11°C a Venezia e Legnago. Freddo anche in Friuli Venezia Giulia con +10°C a Pordenone, +11°C a Udine. Emblematico l’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari che evidenzia il forte maltempo in corso al Nord/Est, ma anche la nuvolosità diffusa per l’instabilità nel resto del Paese con forti venti occidentali:

Al momento il vento soffia impetuoso tra Corsica, Sardegna e arcipelago toscano, ma nel pomeriggio si alzerà impetuoso nel resto del Paese, in modo particolare in Calabria, nell’alto Adriatico e lungo la dorsale Appenninica, con forti mareggiate lungo le coste esposte. La prossima notte il vento diventerà molto forte nel basso Adriatico, flagellando la Puglia con raffiche ad oltre 80km/h e furiose mareggiate sulle coste.

Allerta Meteo, sfuriata fredda: i forti venti di oggi e domani

In termini di maltempo, nel pomeriggio avremo forti piogge e temporali sulle Marche, in estensione ad alta Toscana, Umbria e Abruzzo, e al Sud su Cilento (Campania meridionale) e Calabria tirrenica. La prossima notte i temporali si estenderanno al resto della Calabria e alla Sicilia tirrenica, oltre che al Gargano in Puglia, come possiamo osservare nelle mappe di seguito:

Attenzione anche al brusco calo termico: l’avanzata verso Sud del fronte freddo determinerà un nuovo generico calo delle temperature su valori invernali lungo tutto lo Stivale. Domani sarà una giornata ancora invernale in gran parte d’Italia, nonostante il calendario reciti 26 aprile. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: