Allerta Meteo, Pasqua e Pasquetta come Natale e Santo Stefano: tutte le piogge di domenica e lunedì

L’Italia sta vivendo una Pasqua dal clima tipicamente invernale: freddo anomalo e maltempo imperversano da giorni nel Paese e proseguiranno anche domenica e lunedì. Intanto il Sabato della Vigilia di Pasqua si conclude con condizioni meteorologiche tipiche della Vigilia di Natale: forte maltempo, grandine su coste e pianure, neve copiosa fino a quote collinari nelle zone interne dell’Appennino, freddo intenso. Tra le temperature massime giornaliere spiccano i valori di appena +6°C a Campobasso, +7°C a L’Aquila, +10°C a Frosinone, +11°C a Chieti, +13°C a Bari, Viterbo, Avellino, Rieti e Caserta, +14°C a Roma, Napoli, Pescara, Termoli, Lamezia Terme e Matera, +15°C a Perugia, Salerno, Trieste, Venezia, Rimini, Crotone e Gioia del Colle.

A Formia sono caduti 90mm di pioggia e il litorale pontino è stato colpito da una violenta grandinata. Forte maltempo anche a Napoli e in Campania, mentre eccezionali nevicate fuori stagione hanno colpito le zone interne di Abruzzo e Molise. Piogge abbondanti anche in Toscana, Umbria e Puglia. Ma il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni. La Domenica di Pasqua sarà condizionata dai fenomeni avversi in tutt’Italia: in modo particolare al mattino diluvierà in Puglia e sul Salento, con forti temporali. Ma piogge sparse interesseranno tutto l’Adriatico, dalla Romagna al Gargano, oltre che il resto della Puglia appunto.

Maltempo la mattina di Pasqua anche in Calabria e sulle Dolomiti. Nel pomeriggio i fenomeni di maltempo si accentueranno in tutto il Sud, estendendosi a Campania e Sicilia, mentre al Centro si sposteranno sulle Regioni tirreniche, in modo particolare Toscana e Lazio. L’unico angolo d’Italia con il sole nel giorno di Pasqua sarà il Nord/Ovest.

Il lunedì di Pasquetta il maltempo sarà altrettanto intenso, ma più concentrato al Centro/Sud. Al mattino avremo le ultime piogge residue su Marche meridionali e Abruzzo, mentre sul resto del Centro/Nord sarà bello e soleggiato. Forti piogge, invece, insisteranno per tutto il giorno in Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica e nord/orientale. Attenzione ai fenomeni intensi in Puglia e nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, con forti piogge fino a tarda sera. Temperature molto basse, fino a 8-10°C sotto le medie del periodo, soprattutto al Sud più esposto al freddo respiro proveniente dai Balcani. Ancora neve sui rilievi, soprattutto su Pollino e Sila ma anche in Aspromonte, sull’Etna, sui Nebrodi e nelle zone interne tra Puglia, Campania e Basilicata. Sarà una Pasquetta tipicamente invernale per l’Italia meridionale.

