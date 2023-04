Previsioni Meteo, ancora freddo maltempo dopo Pasqua e Pasquetta: attenzione a Giovedì 13

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una Pasqua di freddo anomalo e maltempo intenso. Fenomeni meteo avversi che si prolungheranno anche nella giornata di Pasquetta al Sud, mentre al Nord tornerà a splendere il sole. Ma cosa succederà dopo le feste? La tendenza per la settimana entrante è già ben delineata: tra Martedì 11 e Mercoledì 12 Aprile avremo una pausa anticiclonica con due giorni senza precipitazioni e temperature in aumento su valori tipicamente primaverili, ma sarà soltanto una breve pausa illusoria perché subito dopo arriveranno nuove violente perturbazioni che alimenteranno ulteriori fenomeni di maltempo anche intenso e faranno nuovamente crollare le temperature.

La prima nuova perturbazione sembra particolarmente cattiva: i modelli sono eloquenti e per il pomeriggio-sera di Giovedì 13 Aprile si prospetta un’irruzione fredda molto violenta sul Nord. Si tratta di una perturbazione atlantica che riporterà anche molto freddo su tutta l’Europa centro/occidentale, e poi anche sull’Italia. Ma l’impatto della perturbazione sul nostro Paese sarà molto violenta in modo particolare per le Regioni del Nord, dov’è alto il rischio di fenomeni estremi.

Già negli ultimi giorni in pianura Padana si sono verificati dei tornado: venerdì al confine tra Piemonte e Lombardia, sabato nel ferrarese. S’è trattato di fenomeni deboli e isolati, ma Giovedì pomeriggio si potrebbero verificare tornado molto più estremi in modo particolare in Veneto, dove l’ingresso dell’aria fredda dopo due giorni di sole e caldo, determinerà contrasti termici tali da generare super celle temporalesche particolarmente estreme. Le ultime mappe dai modelli che illustrano le precipitazioni sono davvero impressionanti, con valori a fondo scala per i temporali che si formeranno sulle Prealpi e nella zona del Lago di Garda estendendosi da lì verso il Polesine:

Non sarà una perturbazione isolata: Venerdì 14 scivolerà al Centro/Sud e poi nel weekend 15-16 Aprile un altro nucleo freddo e instabile dal Nord Atlantico attraverserà l’Italia da nord/ovest verso sud/est alimentando non solo il maltempo, ma anche il freddo anomalo con un ulteriore calo termico che prolungherà questo clima tipicamente invernale anche in primavera inoltrata, anche dopo metà aprile. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: