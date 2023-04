Maltempo, tornado a Novara e temporale su Genova | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali in Liguria, un tornado nelle campagne di Novara. Sta iniziando questo pomeriggio la forte ondata di maltempo che accompagnerà l’Italia fino a Pasquetta. Il tornado di Novara s’è limitato fortunatamente alle zone di campagna e non ha provocato danni, mentre i temporali che stanno colpendo basso Piemonte e Liguria centrale sono molto intensi e stanno provocando locali nubifragi tra le province di Genova e Savona.

Fino al momento sono caduti 89mm di pioggia al Passo del Faiallo, 42mm a Masone – Località San Pietro, 36mm a Genova Fabbriche, 34mm ad Arenzano, 32mm a Cogoleto.

Maltempo, il tornado che nel primo pomeriggio di oggi ha colpito le campagne tra Novara e Robbio

Incontro ravvicinato con il tornado nelle campagna tra Novara e Robbio

Nel corso del pomeriggio/sera il maltempo si estenderà, particolarmente intenso, anche a Toscana ed Emilia Romagna, mentre sulle Alpi nevicherà soprattutto in Svizzera e Austria ma localmente anche in Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e sulle Dolomiti. Domani, Sabato 8 Aprile, maltempo più intenso al mattino su Toscana, Umbria e Lazio, con temporali molto violenti, in estensione al Sud nella serata. Proprio al Sud il maltempo si concentrerà maggiormente a Pasqua e Pasquetta, ma di quest’evoluzione parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

