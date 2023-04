Maltempo Emilia Romagna: tornado nel Ferrarese | FOTO

MeteoWeb

Sarà un weekend di Pasqua all’insegna del freddo e del maltempo sull’Italia. Dopo i forti temporali, anche con intense grandinate, avvenuti in mattinata al Centro, il maltempo ha prodotto un tornado in Emilia Romagna. In particolare, il vortice è stato avvistato a Portomaggiore, nel Ferrarese, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. L’area interessata dal fenomeno sembra essere una zona di campagna, motivo per cui al momento non sono stati segnalati danni. Stando ai testimoni, il fenomeno è stato di breve durata, circa 1 minuto.

Anche nella giornata di ieri, venerdì 7 aprile, è stato registrato un tornado, nella zona al confine tra le province di Novara e Pavia.

