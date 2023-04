Allerta Meteo, ciclone freddo tra Italia e Balcani: Pasqua e Pasquetta di maltempo invernale, specie al Sud

MeteoWeb

Vigilia di Pasqua di freddo anomalo e forte maltempo al Centro Italia: come ampiamente previsto dai bollettini meteo di ieri, il maltempo che nella notte ha colpito la Toscana, in mattinata s’è spostato al Centro e sta colpendo in modo particolarmente intenso Lazio e Abruzzo. Forti piogge stanno colpendo il basso Lazio, dove sono caduti 53mm a Formia, 51mm a Borgo San Michele (Latina), 46mm a Fondi, 38mm a San Felice Circeo, 36mm a Priverno, e le temperature sono particolarmente basse, tipicamente invernali, con appena +5°C a Frosinone. Roma s’è risvegliata imbiancata per la terza volta negli ultimi dieci giorni per una intensa grandinata.

Nelle zone interne dell’Appennino, tra Lazio e Abruzzo, nevica copiosamente a partire dai 600 metri di quota: persino Avezzano è completamente imbiancata con bufera in corso. Nelle prossime ore il maltempo persisterà al Centro Italia, estendendosi anche al Sud. Nel pomeriggio-sera di oggi, Sabato 8 Aprile, avremo ancora piogge e temporali su Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo, ma anche Campania, specie settentrionale e costiera, Puglia (centro/settentrionale) e Basilicata. Qualche temporale pomeridiano anche in Sicilia, sull’Etna e nel catanese.

Ma il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni, e in modo particolare tra Pasqua e Pasquetta, più concentrato al Centro/Sud ma anche più intenso, con fenomeni estremi. Un Ciclone posizionato tra l’Italia e i Balcani continuerà ad alimentare un respiro freddo dall’Europa centro/orientale verso il Mediterraneo centrale, mantenendo le temperature ben al di sotto delle medie del periodo in tutt’Italia, soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Sud.

Allerta Meteo, il Ciclone di Pasqua e Pasquetta tra l'Italia e i Balcani: le mappe sinottiche

Le anomalie termiche più significative saranno in ogni caso quelle del nord Africa, in modo particolare in Libia, dove per più giorni la colonnina di mercurio si manterrà oltre 10-12°C al di sotto rispetto alle medie del periodo. Sull’Italia tornerà l’Anticiclone soltanto da Martedì 11 Aprile, ma durerà soltanto un paio di giorni, prima di un nuovo brusco peggioramento atlantico che inizierà tra 13 e 14 Aprile e che riporterà forte maltempo e freddo anomalo in tutto il Paese.

Previsioni Meteo, le mappe con le anomalie termiche dei prossimi giorni in Europa: persiste freddo anomalo sull'Italia

Ma intanto per quanto riguarda il meteo di Pasqua e Pasquetta, è confermato quello che avevamo già pubblicato nelle precedenti previsioni meteo. Domani, nella Domenica di Pasqua, avremo instabilità diffusa in tutto il Paese, più accentuata al mattino nelle Regioni Adriatiche e nel pomeriggio in quelle tirreniche. Il maltempo colpirà prevalentemente il Centro/Sud e in modo particolare Abruzzo, Lazio, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con temporali localmente intensi e freddo anomalo. Instabilità anche in Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sarà una Pasqua soleggiata soltanto al Nord/Ovest.

Dopodomani, nel Lunedì di Pasquetta, il maltempo sarà geograficamente più limitato al Centro/Sud: colpirà Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre nel resto d’Italia splenderà il sole indisturbato seppur con clima decisamente fresco. Il maltempo sarà particolarmente intenso sul Gargano, in Puglia in genere, e nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, in modo particolare nello Stretto di Messina e nel messinese dove ci attendiamo intensi nubifragi. Abbondanti nevicate nelle zone interne dell’Appennino, anche siciliano.

