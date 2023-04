Maltempo, Vigilia di Pasqua invernale sul litorale Pontino: nubifragi, grandine e freddo | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo in corso nel litorale del basso Lazio, con intense grandinate tra Terracina, Fondi e San Felice Circeo. Il maltempo si sta intensificando tanto che fino al momento sono caduti 78mm di pioggia a Castellonorato (Formia), 75mm a Spigno Saturnia, 51mm a Borgo San Michele (Latina), 50mm a Formia, 38mm a San Felice Circeo. Le temperature sono molto basse, tipicamente invernali, con +6°C a Frosinone e Formia in pieno giorno.

