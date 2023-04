Allerta Meteo Piemonte: domani forti temporali tra Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese

MeteoWeb

Forte maltempo in arrivo in Piemonte: Arpa regionale ha previsto un’allerta meteo codice giallo per la giornata di domani, giovedì 20 aprile, in riferimento in particolare al Nord della regione (mappe in calce). “Oggi pomeriggio rovesci isolati sui rilievi e, dalla sera, sul settore nordorientale. Domani precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, con valori localmente forti o molto forti tra Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese. Venerdì fenomeni residui, più intensi a nord, in progressiva attenuazione e successivo esaurimento nel corso della mattinata,” si spiega nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: