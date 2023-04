Astronauti cinesi completano la 4ª passeggiata spaziale e battono record

MeteoWeb

Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou 15 hanno completato la 4ª e ultima passeggiata spaziale della missione di 6 mesi. Il comandante Fei Junlong e Zhang Lu hanno condotto l’attività extraveicolare (EVA), uscendo dalla camera di equilibrio del modulo scientifico Wentian della stazione spaziale Tiangong sabato 15 aprile. Il collega Deng Qingming ha assistito alle operazioni dall’interno dell’avamposto.

I compiti di Fei e Zhang hanno incluso l’installazione di una pompa esterna, che fa parte del sistema di raffreddamento di Tiangong, sul modulo scientifico Mengtian. Altri obiettivi completati sono stati l’installazione di cavi e dispositivi tra i moduli per supportare una piattaforma di hosting di payload scientifici e sperimentali, secondo quanto ha riportato la China Manned Space Agency.

Nuovo record nazionale

Il totale di 4 EVA della missione Shenzhou 15 durante la permanenza a bordo di Tiangong è un nuovo record nazionale. L’equipaggio aveva completato la 3ª passeggiata spaziale alla fine di marzo.

Come per le recenti passeggiate spaziali cinesi, l’attività è stata condotta senza alcuna notifica ufficiale e solo pochi dettagli sono stati rilasciati dopo l’evento. Le EVA durante le missioni Shenzhou 12, 13 e 14 durante la costruzione di Tiangong sono state condotte in modo più aperto. Fei, Zhang e Deng dovrebbero lasciare la stazione spaziale il mese prossimo, dopo il passaggio di consegne con l’equipaggio Shenzhou 16. Prima di ciò, supervisioneranno l’arrivo del cargo Tianzhou 6, con rifornimenti per la prossima missione. Il razzo Long March 7 è attualmente in fase di preparazione presso il Centro di Wenchang, nella provincia insulare di Hainan.