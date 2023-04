Berlusconi ha una malattia gravissima: già sottoposto a chemioterapia

MeteoWeb

Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili. Berlusconi ha una polmonite come tipica complicazione che subentra su un fisico già debilitato.

“Il presidente Berlusconi è curato da professionisti di grande valore. La leucemia, se davvero questa è la diagnosi, indebolisce le difese immunitarie e quindi predispone allo sviluppo di patologie infettive anche gravi, quindi anche polmoniti“. È quanto ha affermato Franco Locatelli, responsabile dell’area di ricerca e area clinica di Oncoematologia, Terapia cellulare, terapie geniche e trapianto ematopoietico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a margine della conferenza stampa di presentazione di uno studio clinico sull’impiego delle terapie Car-T nel neuroblastoma.

Oggi Berlusconi ha 86 anni, eppure i suoi problemi di salute risalgono a molto tempo fa. Nel lontano 1997, infatti, fu operato per un tumore alla prostata quando aveva 60 anni. L’intervento fu sempre al San Raffaele, nosocomio che lui stesso ha contribuito a realizzare, alle porte di Milano non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2. Nel 2006 è stato operato ad Anversa per l’asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, è stato ricoverato per un malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini e il mese successivo è volato a Cleveland, in Ohio, dove gli è stato impiantato un pacemaker.

Sempre al San Raffaele il 13 dicembre 2009, dopo che a una manifestazione elettorale veniva colpito sul viso da una statuetta della cattedrale scagliata da Massimo Tartaglia, veniva operato al viso. I danni di quell’aggressione non finirono lì: più volte Berlusconi si è dovuto sottoporre a cure e interventi, incluso uno alla mandibola nel 2011.

Nel 2010 ha subito un intervento all’Humanitas di Rozzano per una tendinite alla mano sinistra. Tre anni dopo, nel 2013, è sopraggiunta l’uveite, una patologia dell’occhio, che lo ha costretto a un ricovero al San Raffaele. Ad aprile 2014 una infiammazione al ginocchio e nel dicembre dello stesso un acuirsi dell’uveite. Nel dicembre 2015 per Berlusconi è stata necessaria la sostituzione del pacemaker, eseguita sempre al San Raffaele. L’anno successivo, il 2016, si è sottoposto a un intervento di cataratta e poi a un’intervento per la sostituzione della valvola aortica a giugno. Dopo tre anni, nel 2019, è stato operato per una occlusione intestinale.

A settembre del 2020 Berlusconi viene ricoverato al San Raffaele per il Covid, che aveva contratto insieme a Mihajlović pochi giorni prima in Sardegna. Sconfitto il virus senza particolari problemi, dopo dieci giorni Berlusconi viene rimesso ma le sue condizioni di salute peggiorano nel 2021. A gennaio viene ricoverato per alcuni giorni a Montecarlo, al centro cardiotoracico di Monaco. Poi altri quattro ricoveri al San Raffaele quattro volte per “valutazioni cliniche approfondite” e “accertamenti”. Ad aprile quando rimane in ospedale quasi un mese a causa degli “strascichi del Covid“. In quella circostanza in molti avevano ipotizzato le conseguenze avverse della vaccinazione, che Berlusconi aveva fatto proprio nei giorni precedenti (prima e seconda dose). Poi nell’autunno 2021 ha ricevuto anche la terza dose. Numerosi i ricoveri anche nel corso del 2022 e in questo inizio del 2023, ma mai – fino ad oggi – era stato in terapia intensiva.