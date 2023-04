MeteoWeb

Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da quasi due settimane all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato appena trasferito nel reparto di degenza ordinaria dopo le cure in terapia intensiva. “Posso dire che la ripresa è costante anche se lenta. Siamo molto fiduciosi e grazie soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d’altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile”, ha detto Paolo Berlusconi all’uscita dell’ospedale, parlando del fratello Silvio.

Paolo Berlusconi ha sottolineato di aver parlato “su autorizzazione del Professor Zangrillo”, cioè del primario di terapia intensiva che è anche medico personale dell’ex Premier.