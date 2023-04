Auto, sui biocarburanti la porta Ue non è chiusa: “ci sarà una trattativa”

MeteoWeb

La partita sui biocarburanti non è ancora chiusa. Dal Commissario Ue all’Energia, Kadri Simson, è arrivata, infatti, un’apertura sul tema che fa felice l’Italia dopo il no incassato nei giorni scorsi per quanto riguarda l’inserimento dei biocarburanti tra i carburanti ammessi dal regolamento europeo sui veicoli leggeri dopo il 2035, quando è stato deciso lo stop ai veicoli diesel e benzina. “Sì certo”, ci sarà una trattativa con l’Italia, ha affermato Simson nel corso di un’intervista a Rai News 24. “I biocarburanti sono un argomento che viene trattato ogni volta in cui si parla di nuove normative. I biocarburanti sono necessari e noi sosteniamo le iniziative a riguardo. La mia responsabilità è quella di sostenere i produttori di biocarburanti e il supporto della Commissione c’è ed è anche molto forte“, ha osservato Simson.

Nell’intervista, il Commissario spiega e ribadisce anche la scelta fatta con l’accordo sui veicoli che “è stato negoziato a lungo ed è stato raggiunto. Ora la Commissione aiuterà gli stati membri a mettere in atto le misure. Io personalmente – ha detto – ritengo che i veicoli elettrici saranno presto molto competitivi. Comunque la normativa era necessaria affinché tutti si muovessero nella stessa direzione. Perché un mercato unico e unito va a favore dei consumatori”.

Urso: “Simson rafforza la svolta impressa dal governo italiano”

“Quanto affermato dal Commissario Simson evidenzia e rafforza la svolta impressa dal governo italiano nella trattativa sull’automotive. Si afferma il principio della neutralità tecnologica e quindi anche del biocombustibile. La strada del motore endotermico si allarga ogni giorno di più. Finalmente prevale la ragione sull’ideologia“, ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo l’apertura del Commissario Simson a una trattativa sui biocarburanti.