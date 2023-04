“Bisfenolo A tra le cause dell’obesità nei giovani”: i consigli dell’esperta

MeteoWeb

“Ben venga l’aggiornamento di EFSA sul bisfenolo A, una delle cause dell’aumento dell’obesità nell’infanzia e tra i giovani e delle conseguenze sul diabete. Sono felice che abbia fatto questa osservazione perché era ora. Il bisfenolo A era sotto i riflettori da 25-30 anni“. Lo spiega la Professoressa Annamaria Colao, Presidente della Società italiana di endocrinologia, commentando un nuovo studio dell’EFSA che conferma che il bisfenolo A nei cibi tramite i contenitori di plastica è un rischio per la salute.

“È un componente utilizzato in molte preparazioni chimiche – aggiunge Colao – in particolare tutto ciò che riguarda gli oggetti fatti con plastica, tra cui bottiglie, bicchieri di plastica, contenitori. Una nota, oltre 10 anni fa, lo aveva già vietato nei biberon e nelle tettarelle per neonati: è uno dei composti chimici che noi specialisti definiamo interferenti obesogeni, è una delle cause dell’aumento dell’obesità nell’infanzia e tra i giovani e delle conseguenze sul diabete. Stiamo parlando di un composto che interagisce in modo serio”.

L’aver stabilito la nuova dose giornaliera tollerabile in 0,2 nanogrammi (2 miliardesimi di grammo), in sostituzione del precedente livello temporaneo di 4 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, circa 20mila volte più bassa, è per l’esperta “collegato anche ai dati relativi al sistema immunitario, che legano il bisfenolo alle allergie. Il rapporto prima non era così solido, ora si sta consolidando”.

Da Colao arrivano anche alcuni suggerimenti: ad esempio, non bere direttamente dalla bottiglietta di plastica e non usare i bicchieri di plastica, ma travasare in quelli in vetro l’acqua e attendere 20 minuti prima di bere, perché il bisfenolo a è abbastanza volatile e non ve ne sarà traccia dopo un certo periodo di tempo.