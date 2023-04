Bollettino dell’incendio dell’ospedale di Pechino: 29 morti | VIDEO

MeteoWeb

Le autorità locali hanno da poco emesso il bollettino dell’incendio scoppiato ieri all’ospedale di Pechino: si parla di 29 vittime, di cui 26 erano pazienti. Gli altri deceduti, secondo il bollettino, sono un assistente medico e un familiare, come ha riferito Li Zongrong, vice capo del distretto di Fengtai. L’incendio all’ospedale privato di Changfeng ha costretto decine di pazienti e personale sanitario a evacuare la struttura. In alcuni casi, la fuga è avvenuta attraverso le finestre dell’ospedale grazie a delle lenzuola legate tra loro.

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma per le indagini fatte finora, la causa dell’incendio sembra siano stati dei lavori di manutenzione all’interno della struttura che hanno provocato delle scintille che “hanno accesso elementi di vernice infiammabile sul sito“. Il network statale Cctv ha reso noto che per le responsabilità dell’episodio, ben dodici persone, fra cui il direttore dell’ospedale e i responsabili della costruzione, sono state arrestate. Sun Haitao, funzionario dell’Ufficio di pubblica sicurezza di Pechino, ha dichiarato che le misure restrittive hanno interessato anche i rappresentanti di una società impegnata nei lavori di ristrutturazione.

Le immagini dell’incendio dell’ospedale di Pechino

Ieri sui social media erano già comparse numerose foto e video di persone che, per salvarsi dall’incendio, erano uscite dalle finestre e si erano sedute sui condizionatori esterni, mentre altre si aggrappavano alle corde per calarsi a terra dai piani alti.

A seguito dell’incendio, 39 persone sono state ricoverate in ospedale con ferite (di cui 3 in condizioni critiche e 18 gravi) e altre tre sono state dimesse, come hanno reso noto i media cinese.

Una tragedia che poteva essere evitata

Tra i funzionari che hanno visitato l’ospedale dopo l’incendio, c’è il segretario del Pcc di Pechino Yin Li che ha garantito indagini solerti per fare luce sulla tragedia e per “identificare rapidamente le cause e individuare i responsabili“, come ha scritto il Beijing Daily.

Molte famiglie lamentano di aver perso al momento i contatti con le persone ricoverate, per lo più persone anziane e con problemi di mobilità, come ha specificato il China Youth Daily. L’ospedale Changfeng di Pechino si trova a circa 25 minuti di auto da piazza Tienanmen nella parte occidentale della capitale.