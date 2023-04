Brusaferro: “Fondamentale educare i bambini ad alimentazione sana”

MeteoWeb

“Educare i bambini alla sana alimentazione è fondamentale”. Questa dichiarazione è stato fatta da Silvio Brusaferro, Presidente dell’Iss, intervenendo all’evento Withub “Il nuovo approccio europeo alla salute e le ricadute per il sistema italiano“, in corso a Roma, nella sede di Europa Experience-David Sassoli. Brusaferro raccomanda che non bisogna trascurare le abitudini quotidiane: “Cose molto semplici come salire le scale a piedi o fare 30 minuti di camminata veloce sono semplici azioni di attività fisica da integrare nelle nostre abitudini di salute, a cui poi aggiungere l’attività sportiva.“