USA, super ondata di caldo nel Nord-Est: +35,6°C nel Connecticut, battuti molti record | DATI

MeteoWeb

Le temperature sono andate ben oltre i +30°C nella giornata di venerdì 14 aprile in alcune località del Nord-Est degli USA, infrangendo numerosi record. Paesi e città in Ohio, Maine, New York, Vermont, New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania, Massachusetts, New Hampshire e Connecticut hanno riportato tutti un caldo storico, tipico di giugno o luglio.

Per il secondo giorno consecutivo, sia Hartford che Bridgeport, città del Connecticut, hanno registrato temperature da record. A Bridgeport è stata registrata una massima di +30,5°C, che ha stracciato il precedente record del 14 aprile di +22,8°C, stabilito nel 1949. Una massima di +35,6°C è stata registrata all’aeroporto internazionale di Bradley nella contea di Hartford, battendo il precedente record del 14 aprile di +27,8°C, stabilito nel 1941. Inoltre, questa temperatura eguaglia il record di aprile di tutti i tempi per lo stato del Connecticut ed è la temperatura più alta mai registrata nella prima metà di aprile in tutto il Nord-Est degli USA.

Il Dipartimento per la protezione ambientale e l’energia del Connecticut ha emesso un avviso di qualità dell’aria per parti del Connecticut sudorientale per la scarsa qualità dell’aria, consigliando a quanti soffrono di problemi respiratori di limitare il tempo all’aperto.

Punte di +34°C sono state raggiunte anche nel Massachusetts, +33°C nel New Jersey, Rhode Island e nello stato di New York, +32°C in Pennsylvania.

Record per le temperature massime per aprile sono stati stabiliti anche giovedì 13: è stato il giorno di aprile più caldo mai registrato e il giorno più caldo dall’autunno in molte aree, ha riferito il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS).