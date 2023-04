Storica ondata di caldo in Asia: la Thailandia supera i +45°C per la prima volta nella sua storia | DATI

MeteoWeb

Riscritta la storia meteorologica della Thailandia oggi, sabato 15 aprile, a causa di una brutale ondata di caldo che stringe in una morsa oltre una decina di Paesi del Sud-Est asiatico. La stazione agrometeorologica di Tak ha raggiunto la temperatura di +45,4°C: questa è la prima volta nella storia della Thailandia che si registrano +45°C. Nel Paese, spiccano anche i +44,6°C registrati all’Aeroporto di Tak, +43,5°C a Phetchabun, +43°C a Loei, Udon Thani, Nongbualamphu.

Non è una giornata storica dal punto di vista meteorologico solo per la Thailandia, ma anche per il resto del Sud-Est asiatico, con record registrati in diversi Paesi a causa di questa potente ondata di caldo. Nel Laos, Phonhong ha registrato una temperatura di +41,5°C, Vientiane e Sayaburi hanno raggiunto entrambe +41,4°C; +41°C a Luang Prabang. Un nuovo record è stato stabilito anche in Cina, con i +38,2°C a Mengla, che rappresenta il record mensile.

Record di caldo anche in Turkmenistan

Oltre al Sud-Est asiatico, anche l’Asia centrale fa i conti con il forte caldo, che avvolge Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India. Il 13 aprile, il Turkmenistan ha stabilito un nuovo record nazionale di caldo mensile per aprile con i +42,2°C registrati a Uch-Adzhi. Non fa solo caldo di giorno: nell’Asia centrale si registrano anche temperature notturne estremamente elevate.