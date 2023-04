Caraibi: scoperta la causa della moria di massa dei ricci di mare

MeteoWeb

Si tratta di un parassita protozoico la causa ufficiale del declino della popolazione di ricci dei Caraibi. Questa è la conclusione di uno studio condotto dall’University of Florida’s Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS), e della Cornell University e pubblicato di recente sulla rivista Science Advances. Il team di ricerca, coordinato da Don Behringer, ha analizzato i risultati di uno studio di monitoraggio dei ricci di mare caraibici appartenenti alla specie Diadema antillarum. Essi sono comunemente noti come ricci di lime, ricci di mare neri o ricci di mare a spina lunga.

Va considerato il ruolo centrale che questi animali svolgono negli ecosistemi delle barriere coralline e, di conseguenza, in tutta la catena alimentare marina che dipende da questi ambienti. Nei primi mesi del 2022, i ricci di lime dell’isola di Saint Thomas, nei Caraibi, hanno registro un impressionante calo della popolazione. I ricercatori hanno scoperto che gli animali venivano divorati da un organismo microscopico chiamato scuticociliate, simile al parassita protozoico Philaster apodigitiformis.

La moria dei ricci di mare nei Caraibi

Nell’arco di pochi mesi, il dato allarmante è stato costituito da numerose perdite in altre nove località dei Caraibi e fino alla costa della Florida. “Ci sono volute un paio di settimane perché la maggior parte degli esemplari di un sito specifico venisse spazzata via – dichiarata al riguardo Behringer, il quale è anche membro dell’Emerging Pathogens Institute presso l’Università della Florida – il nostro lavoro è stato possibile grazie a finanziamenti a risposta rapida che ci hanno permesso di valutare accuratamente le condizioni ambientali che portano a cambiamenti improvvisi nelle popolazioni marine“.

“Abbiamo dovuto agire in modo tempestivo – aggiunge Ian Hewson, della Cornell University – queste morie di massa di solito avvengono molto velocemente e, se non si adottano misure di intervento estremamente rapide, le spedizioni stesse potrebbero portare a risultati infruttuosi. Se tutti gli animali sono malati, non è possibile confrontare i sintomi della manifestazione con gli esemplari sani“.

Il parassita killer

I ricercatori hanno individuato qual è il parassita causa della moria dei ricci in modo relativamente rapido. Essi, inoltre, hanno consolidato le loro conclusioni grazie a una serie di esperimenti. “Fortunatamente – riporta Josh Patterson, collega e coautore di Behringer – avevamo a disposizione alcuni ricci allevati presso il Florida Aquarium, un ambiente controllato e non esposto al parassita. Questo ci ha permesso di confermare le nostre ipotesi e individuare il responsabile delle infezioni“.

Gli esperti non sono certi della causa per la quale il parassita sia diventato particolarmente aggressivo. “Le informazioni ottenute dall’analisi di questo evento – conclude Behringer – potrebbero aiutarci a sviluppare strategie di conservazione efficaci per le popolazioni di ricci di mare“.