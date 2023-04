Clima, il caldo di Marzo in Italia: anomalia lontanissima dal record del 2001

MeteoWeb

Il mese di Marzo 2023 in Italia s’è concluso con un’importante anomalia termica positiva: +1,13°C rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. Con questo dato, si è trattato del mese più caldo rispetto alla norma di quest’anno, dopo che Febbraio si era chiuso con uno scarto di +0,57°C e Gennaio di +0,96°C. Il mese di Marzo 2023, con quest’anomalia, si colloca al 9° posto tra i Marzo più caldi degli ultimi 223 anni (dal 1800 ad oggi), in ogni caso molto lontano dal record mensile del 2001 (ben 22 anni fa!) quando l’anomalia sullo stesso periodo di riferimento era stata di +2,45°C. Il più freddo, invece, è stato quello del 1808 con un’anomalia di -7,03°C, quando eravamo ancora nella Piccola Era Glaciale.

Per quanto riguarda le suddivisioni geografiche, anche in questo caso l’anomalia calda è molto più significativa al Centro/Nord rispetto al Sud. Il Sud continua a vivere un’anomalia calda molto più contenuta rispetto al resto del Paese. Nelle regioni meridionali, infatti, lo scarto dalla norma è stato di +0,99°C, tanto che questo Marzo è l’11° più caldo degli ultimi 223 anni, lontano un abisso dal 2001 che ebbe invece in questa zona un’anomalia spaventosa di +3,22°C. Al Nord, invece, Marzo s’è concluso con un’anomalia di +1,36°C ed è stato il 9° più caldo della storia, in ogni caso lontano dal record del 2012 (+2,65°C), mentre al Centro l’anomalia termica è stata di +1,31°C al terzo posto tra i più caldi della storia, anche qui lontanissimo dal record del 2001 (+3,10°C).

Non si registrano, invece, variazioni di rilievo tra le minime e le massime: l’anomalia è stata omogenea e compatta, determinata da lunghi periodi di caldo anomalo che hanno colpito in modo particolare le zone più settentrionali del Paese.

Le anomalie termiche mensili del 2023 in Italia

Anomalia termica di Gennaio: +0,96°C

Anomalia termica di Febbraio: +0,57°C

Anomalia termica di Marzo: +1,13°C