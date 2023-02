Clima, i dati di Gennaio 2023 in Italia sono sorprendenti: lontanissimo il record del 1936

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato i dati con le anomalie climatiche di Gennaio 2023 in Italia: come ampiamente previsto già dalle cronache meteorologiche, il mese si è concluso con un’anomalia termica positiva sull’Italia dovuta in modo particolare alla prima metà del mese, che è stata caldissima. Complessivamente, però, l’anomalia è stata meno netta del previsto: alla fine lo scarto rispetto alle medie è stato di appena +0,96°C rispetto alla media storica nazionale del trentennio precedente (1991-2020).

Con questo dato, Gennaio 2023 si è posizionato all’11° posto tra i più caldi da quando esistono i rilevamenti meteorologici e cioè dal 1800 (223 anni fa). Il più caldo in assoluto resta quello del 1936, che ha registrato uno scarto di +2,02°C rispetto alla media del periodo 1991-2020 (alla faccia del global warming!), mentre il più freddo è stato quello del 1830, con uno scarto di ben -7,21°C che fa immaginare quanto potevano essere rigidi gli inverni di duecento anni fa nel nostro Paese, quando la Terra usciva dalla Piccola Era Glaciale.

Tornando al nostro 2023, l’anomalia calda più importante si è registrata al Nord Italia con uno scarto di +1,41°C sulla media trentennale. Nelle regioni del Nord, quindi, Gennaio 2023 è stato l’8° più caldo di sempre, comunque lontano dal record del 2007 che è al primo posto per l’anomalia calda mensile di questa macroregione con uno scarto di +2,52°C rispetto alle medie. Al contrario, al Centro e al Sud Italia l’anomalia è stata molto più contenuta: il mese di Gennaio è stato quasi normale, di poco superiore rispetto alle medie storiche. Al Centro, infatti, lo scarto dalla norma è stato di +0,65°C, mentre al Sud è stato di +0,67°C. Addirittura dalla mappa con i dettagli su tutte le aree di rilevamento si possono notare anomalie negative nel sud della Sardegna e temperature perfettamente in linea con le medie storiche nella Sardegna centrale e nord/orientale, in Calabria, nella Sicilia tirrenica occidentale e nel Cilento.

Con questi scarti, Gennaio 2023 si pone al 18° posto tra i più caldi della storia al Centro e al 19° posto al Sud. In entrambi i casi, sia al Centro che al Sud, il Gennaio più caldo di sempre è stato quello del 1936 che ha avuto al Centro un’anomalia di +3,06°C e al Sud un’anomalia di +2,45°C. Se accadesse oggi qualcosa del genere si urlerebbe allo scandalo per la catastrofe apocalittica in corso, ma in fondo sarà che a quei tempi l’Italia e gli italiani avevano ben altri problemi a cui pensare…