Covid: ok a testo base per istituire la commissione d’inchiesta

MeteoWeb

La Commissione Affari Sociali della Camera ha adottato il testo base per l’istituzione della commissione bicamerale di inchiesta sul Covid. A votare a favore Centro-Destra unito e Terzo Polo. È quanto si apprende al termine dei lavori della commissione. Entro martedì 18 aprile alle 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

“L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2 è il primo, importante, passo necessario per fare chiarezza su quanto accaduto e per accertare le eventuali responsabilità. L’accordo in Commissione Affari Sociali della Camera, con l’adozione del testo base, testimonia non solo che la maggioranza è compatta, ma che coinvolge anche parte dell’opposizione come il Terzo Polo, muovendosi verso l’unica direzione possibile e cioè quella della chiarezza. Lo meritano i cittadini italiani che hanno pagato un prezzo altissimo, soprattutto in termini di vite umane“. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, relatrice del provvedimento.