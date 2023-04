Spazio: da D-Orbit un satellite per la costellazione IRIDE

MeteoWeb

La società di logistica spaziale e trasporto orbitale D-Orbit ha firmato un contratto da 26 milioni di euro con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la fornitura di un satellite destinato a IRIDE, la futura costellazione italiana per l’osservazione della Terra promossa dal Governo con le risorse del PNRR e gestita da ESA e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). In base al contratto, la società di Fino Mornasco (Como) fornirà un satellite SAR (radar ad apertura sintetica) e ne gestirà il segmento delle operazioni di volo per conto dell’utente finale. L’accordo include anche un’opzione per un ulteriore satellite SAR, del valore di 24 milioni di euro. Il sensore SAR sarà realizzato da MetaSensing, un’azienda italiana specializzata in tecnologie radar avanzate.

Il programma IRIDE consisterà in una costellazione satellitare, infrastrutture operative a terra e servizi per la pubblica amministrazione italiana. La costellazione satellitare, che sarà lanciata tra il 2025 e il 2026, utilizzerà diverse tecniche e tecnologie di rilevamento (tra cui l’imaging a microonde e ottico in diverse frequenze) e fornirà dati per applicazioni per startup commerciali, Pmi e industria. IRIDE supporterà la Protezione Civile italiana e altre organizzazioni nel monitoraggio delle infrastrutture critiche, della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche.