Decine di tornado devastano gli USA: bilancio delle vittime sempre più grave | FOTO

Continua a salire drammaticamente, di ora in ora, il bilancio dei devastanti tornado che si sono abbattuti su 7 stati del Midwest e sul Sud degli USA nelle scorse ore. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si contano almeno 18 vittime a causa di decine di tornado. Gli ultimi decessi sono stati confermati nella contea di McNairy, in Tennessee, dove sono morte 7 persone. 4 vittime nella cittadina di Wynne, in Arkansas, e tre in quella di Sullivan, in Indiana. Altri morti sono stati registrati in Alabama, Illinois, Mississippi e nell’area di Little Rock, in Arkansas. Decine le persone ferite in tutti gli stati interessati dal forte maltempo.

Un tornado ha anche causato il crollo del tetto di un teatro a Belvidere, in Illinois, dove circa 260 persone stavano assistendo a un concerto metal: una persona ha perso la vita. A seguito delle tempeste, migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. I servizi di emergenza degli stati più colpiti (Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana e Tennessee) stanno ancora perlustrando le strade alla ricerca di dispersi, mentre prosegue la minaccia di condizioni meteorologiche pessime anche nelle prossime ore.

Il Presidente USA Joe Biden ha chiamato la governatrice dell’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, e quello dell’Illinois, J. B. Pritzker, due degli stati colpiti da una serie di devastanti tornado. Biden ha anche contattato la direttrice della Fema, la Protezione civile USA, Deanne Criswell.