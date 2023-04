“Caos assoluto”, tornado flagellano Arkansas e Illinois: 4 morti e decine di feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un sistema di tempeste mostruose ha attraversato il Sud e il Midwest degli Stati Uniti venerdì, generando tornado killer che hanno distrutto case e centri commerciali in Arkansas e fatto crollare il tetto di un edificio durante un concerto heavy metal in Illinois. Almeno una persona è morta e decine sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nell’area di Little Rock, hanno riferito le autorità. Anche la città di Wynne, nell’Arkansas nord-orientale, è stata devastata e i funzionari hanno confermato 3 morti e 30 feriti, insieme a case distrutte e persone intrappolate tra le macerie.

Il tetto di un edificio è crollato a Belvidere, Illinois, uccidendo una persona e ferendone 28. Il dipartimento di polizia di Belvidere ha riferito che il crollo è avvenuto mentre una forte tempesta abbatteva sull’area e che le richieste di soccorso hanno iniziato a provenire dal teatro alle 19:48 ora locale. Il crollo è avvenuto all’Apollo Theatre durante un concerto heavy metal nella città situata a circa 110 km a Nord/Ovest di Chicago. Il capo dei vigili del fuoco di Belvidere, Shawn Schadle, ha dichiarato che in quel momento erano presenti 260 persone. I primi soccorritori hanno anche tratto in salvo persone bloccate in ascensore e hanno dovuto ripristinare le linee elettriche abbattute. Il capo della polizia di Belvidere Shane Woody ha descritto la scena dopo il crollo come “caos assoluto“.

Ci sono stati diversi vortici confermati in Iowa, mentre il sistema di tempeste minacciava un’ampia fascia del Paese dove risiedono circa 85 milioni di persone. Il tornado di Little Rock ha attraversato prima i quartieri nella parte occidentale della città dell’Arkansas e ha distrutto un piccolo centro commerciale. Ha poi attraversato il fiume Arkansas fino a North Little Rock e nelle città circostanti, dove sono stati segnalati danni diffusi a case, aziende e veicoli. Il sindaco Frank Scott Jr., che ha annunciato di aver richiesto assistenza alla Guardia nazionale, ha twittato in serata che i danni alla proprietà sono stati ingenti. Il governatore Sarah Huckabee Sanders ha attivato 100 membri della Guardia nazionale dell’Arkansas per aiutare le autorità locali a gestire i danni in tutto lo Stato.

Circa 50 miglia a Ovest di Memphis, Tennessee, la piccola città di Wynne, Arkansas, ha subito “danni diffusi” per un tornado, ha confermato Sanders.

I tornado si sono spostati attraverso parti dell’Iowa orientale, con sporadici danni agli edifici. Un tornado ha virato appena ad Ovest di Iowa City, sede dell’Università dell’Iowa. Quasi 90mila utenze in Arkansas sono rimaste senza elettricità, secondo poweroutage.us. Nel vicino Oklahoma, raffiche di vento a oltre 95 km/h hanno alimentato incendi.

Mostruoso tornado in Arkansas

Tempeste negli USA, crolla tetto di un edificio in Illinois