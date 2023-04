Eclissi solare ibrida: quando la prossima?

MeteoWeb

La prima eclissi solare del 2023 è alle porte e non sarà semplicemente un’eclissi solare parziale o totale. Piuttosto, sarà un evento raro: parti del Pacifico e dell’Oceano Indiano assisteranno a un’eclissi solare ibrida il 20 aprile 2023.

Un’eclissi solare è un fenomeno in cui il Sole, la Luna e la Terra si allineano completamente o parzialmente. A seconda della loro posizione e allineamento, le eclissi forniscono una visione unica ed emozionante del Sole o della Luna. Un’eclissi solare si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, proiettando un’ombra sulla Terra che blocca completamente o parzialmente la luce del Sole in alcune aree.

Che cos’è un’eclissi solare ibrida?

Poiché la superficie della Terra è curva, a volte un’eclissi può passare da anulare a totale mentre l’ombra della Luna si sposta attraverso il globo. Questo fenomeno è noto come eclissi solare ibrida. Oltre all’eclissi solare ibrida del 20 aprile, ci sarà anche un’eclissi solare anulare entro la fine dell’anno, il 14 ottobre. Inoltre, ci sarà un’eclissi solare totale l’8 aprile 2024.

Quando si verificherà l’eclissi?

Secondo In-The-Sky.org , l’eclissi solare ibrida si verificherà il 20 aprile 2023 e sarà visibile dalle 01:36 UTC alle 06:59 UTC.

Dove sarà visibile l’eclissi solare ibrida?

L’eclissi solare ibrida totale/anulare sarà visibile dall’Australia occidentale, da Timor Est e dall’Indonesia orientale, come riporta In-The-Sky.org.

Alcuni skywatcher nelle regioni menzionate potranno vedere un’eclissi solare totale, mentre altri vedranno un’eclissi anulare, un “anello di fuoco”. Inoltre, altri ancora assisteranno a un’eclissi solare parziale, con la Luna che darà un morso al Sole.

Questa eclissi ibrida apparirà come un’eclissi solare totale o anulare se vista dall’Australia occidentale dalle 02:29 alle 02:35 UTC del 20 aprile, a Timor Est dalle 03:19 alle 03:22 UTC e in Indonesia dalle 03:23 alle 03:58 UTC. L’evento celeste apparirà come un’eclissi parziale da molti altri Paesi, compresi i Territori australi francesi, dove il 93% del Sole sarà eclissato, in Papua Nuova Guinea, con l’87%, e nelle Isole Marshall, con il 95% del disco solare coperto dalla Luna, secondo In the Sky.

Un raro evento cosmico

L’ultima eclissi di questo tipo si è verificata quasi 10 anni fa, il 3 novembre 2013. La prossima eclissi solare ibrida dopo quella di questo mese si verificherà nel novembre 2031, mentre quella successiva avverrà il 23 marzo 2164.