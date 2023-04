Come vedere l’eclissi solare ibrida, un raro evento celeste

MeteoWeb

Questa settimana si verificherà un raro evento celeste. Giovedì 20 aprile, la Luna si troverà davanti al Sole dalla prospettiva della Terra, generando un’eclissi solare ibrida. Questo tipo di eclissi passa dall’eclissi solare totale all’anulare (a forma di anello) mentre l’ombra del satellite si sposta sulla superficie della Terra. L’ultima eclissi solare ibrida è avvenuta nel 2013 e la prossima si verificherà nel 2031. Successivamente, i futuri skywatcher dovranno aspettare fino al 23 marzo 2164.

L’evento sarà visibile dal Pacifico meridionale, con l’ombra della Luna che passerà sopra l’Australia occidentale, Timor Est e l’Indonesia a partire dalle 01:36 UTC del 20 aprile e terminerà alle 06:59 UTC, secondo In the Sky. Ci sono solo 2 luoghi sulla Terra da cui si vedrà l’eclissi ibrida passare da anulare a totale e poi di nuovo ad anulare: sfortunatamente, entrambi si trovano in aree remote dell’oceano.

Come vedere l’eclissi solare ibrida il 20 aprile

Sono diversi i live streaming gratuiti che trasmetteranno immagini in diretta, accompagnate dal commento di esperti.

Ad esempio, TimeAndDate ospiterà un live streaming a partire dalle 03:30 ora italiana.

Anche il Gravity Discovery Centre & Observatory vicino a Perth, in Australia, trasmetterà un live streaming dell’eclissi, a partire dalle 4 ora italiana.