Nella Settimana di Pasqua Erice si risveglia in inverno | FOTO

Il suggestivo borgo antico di Erice stamattina, nel bel mezzo della Settimana di Pasqua, si svegliato con la neve. Imbiancate le viuzze e nelle piazze del paese in provincia di Trapani. Il brusco calo delle temperature e le abbondanti precipitazioni della notte hanno riportato scenari invernali. In altre zone della provincia di Trapani, all’alba di oggi, è stata segnalata anche grandine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: