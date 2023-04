Paura in Florida: spettacolare tromba marina si abbatte su una spiaggia piena di gente | VIDEO

MeteoWeb

Paura in Florida per una tromba marina che dal largo dell’Oceano Atlantico si è abbattuta su una spiaggia gremita di decine di bagnanti. Le trombe marine sono simili ai tornado, ma si formano sull’acqua. Uno spettacolare video, ripreso da un elicottero di CBS News, mostra la tromba marina mentre si avvicina alla costa, fino a toccare terra sulla Hollywood Beach di Miami, tra il fuggi fuggi generale. Il vortice ha perso la sua potenza quando è arrivato sulla spiaggia, dissipandosi velocemente. I suoi venti, tuttavia, sono stati sufficienti per scaraventare a terra una donna, che è rimasta illesa. Nonostante non abbia provocato gravi danni, la tromba marina ha sollevato in aria sedie e tavoli dai bar e ristoranti vicini.