Frana nel Lecchese: chiusa la provinciale 46 a Onno

Una frana di massi e detriti si è abbattuta oggi sulla strada provinciale 46 sopra l’abitato della frazione Onno di Oliveto Lario, in provincia di Lecco. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma la strada è stata chiusa. A rischio di percorribilità anche la 583, meglio nota come Lecco-Bellagio (Como), per la presenza di massi pericolanti a monte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e tecnici incaricati di valutare il grado di instabilità della parete.

La frana segue di qualche giorno quella che aveva interessato la nuova Lecco-Ballabio, in concomitanza con le ultime giornate di pioggia registrate nel territorio.