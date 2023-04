Frane dopo forti piogge in Perù: morti e dispersi nella provincia di Huaral | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge intense hanno provocato frane nella provincia di Huaral, in Perù, che sono state responsabili della morte di due persone, mentre altre cinque risultano disperse, secondo quanto riferito oggi dal governo peruviano. “Ci sono due morti e cinque dispersi a causa dello smottamento di fango e sassi”, ha detto alla stampa il Ministro della Giustizia José Tello, arrivato sul luogo degli incidenti. Il Ministro ha poi annunciato che non è esclusa l’evacuazione totale del centro abitato, prima che avvengano nuovi cedimenti. Le frane si sono verificate tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile dopo forti piogge, in una comunità contadina nel distretto di Atavillos Bajo, nella provincia Huaral, a nord della capitale Lima.

Frana una collina nella provincia di Huaral, in Perù

