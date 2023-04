Freddo e forte maltempo, al Centro/Sud è ancora inverno

MeteoWeb

Fa freddo e piove senza sosta: al Centro/Sud è ancora inverno, per un mese di Aprile eccezionalmente freddo e piovoso. Anche oggi fa freddo come se fossimo a Gennaio: in pieno giorno abbiamo appena +13°C a Messina e Reggio Calabria, +12°C a Bari, +11°C a Pescara e Vibo Valentia, +7°C a Campobasso. Ieri in molte località costiere dell’estremo Sud le temperature massime non hanno superato i +16°C, proprio come in pieno inverno. Nelle Regioni meridionali milioni di persone sono costrette ad azionare gli impianti di riscaldamento nonostante siamo ormai a metà Aprile, quando questo tipo di clima è ormai solitamente un lontano ricordo.

E la pioggia sta cadendo copiosa su tutto il versante Adriatico e anche nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia. Dalla mezzanotte sono caduti 40mm di pioggia a Bonefro in Molise, 39mm a Cerignola in Puglia, 33mm a Messina in Sicilia, 30mm a Corfinio in Abruzzo, 26mm a Scilla in Calabria.

E il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore, concentrandosi in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nel pomeriggio con forti temporali. Attenzione ai prossimi giorni: si scateneranno i forti temporali pomeridiani, che coinvolgeranno tutto il territorio nazionale per tutta la settimana. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: