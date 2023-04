Maltempo, eccezionali nevicate in Abruzzo: accumuli sbalorditivi | FOTO e DATI

MeteoWeb

Non solo freddo e maltempo, ma anche neve abbondante sull’Appennino. In Abruzzo la situazione è eccezionale: siamo al 17 aprile, e in alcuni casi si stanno verificando le nevicate più intense e abbondanti della stagione. Sulla Majelletta quest’anno non aveva mai nevicato così tanto come oggi, con 20cm di neve fresca caduti ai 1.648 metri della cima Mammarosa. Eccezionali nevicate anche sul Gran Sasso, con 81cm di neve a Campo Imperatore. Nevica anche più in basso, al valico della Forchetta (1.276 metri di altitudine) e a Campo di Giove (1.064 metri di altitudine), da dove arrivano le fotografie realizzate stamani dal servizio Meteomont dei Carabinieri.

A valle, sta piovendo con +11°C a Pescara e +10°C a Chieti, proprio come in una giornata di pieno inverno. Ottime notizie per il Ghiacciaio del Calderone che sta facendo il pieno di neve in vista della stagione estiva, la più difficile che quest’anno però potrebbe essere meno dura proprio grazie a queste straordinarie nevicate tardive e al freddo anomalo che continuerà anche nei prossimi giorni.

