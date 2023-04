Germania: maxi incendio ad Amburgo non ancora estinto

MeteoWeb

Dopo oltre 24 ore non è ancora stato estinto l’incendio che ha distrutto diversi magazzini ad Amburgo e coperto di fumo la città portuale tedesca, costringendo molte persone a fuggire. Un portavoce della polizia locale ha reso noto che stanno proseguendo le operazioni per domare le fiamme. Non è stata ancora stabilita la causa del rogo, così come l’entità dei danni, ha precisato il portavoce della polizia, sottolineando che le fiamme non hanno causato vittime.