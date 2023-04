Enorme incendio ad Amburgo: “fuoco sotto controllo”

MeteoWeb

Migliora la situazione del terribile incendio divampato oggi a Rothenburgsort, nei pressi di Amburgo. “Il fuoco è sotto controllo“, ha detto un portavoce dei pompieri, secondo quanto riporta Ndr. Le operazioni potranno però ancora durare fino a domani. L’incendio sarebbe scoppiato alle 4.40 nei pressi di una stazione di servizio. Come riporta Dpa, oggi pomeriggio la Polizia ha comunicato di non aver rilevato “valori più alti” o anomali a causa della nube provocata dall’incendio, ma ha comunque invitato i cittadini a mantenere le finestre chiuse. Non si registrano feriti a causa dell’incendio.