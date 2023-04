Maltempo, forte grandinata nel Ravennate: a Casal Borsetti cadono “noci” dal cielo | VIDEO

MeteoWeb

Dopo il maltempo di questa mattina, nuovi rovesci e temporali sono in arrivo in Emilia Romagna in discesa da Lombardia e Veneto verso le aree di bassa pianura. Il maltempo in arrivo ha già provocato una violenta tempesta di grandine che ha causato disagi a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. E nuove grandinate potrebbero verificarsi anche nel corso del pomeriggio. Notevole la grandinata che è invece avvenuta nel Ravennate in mattinata a causa di un temporale sceso dal Rodigino, in Veneto: a Casal Borsetti, la grandine ha raggiunto medie dimensioni. Si segnalano auto ammaccate dalla grandine tra le province di Rovigo e Ravenna.

Sul fronte precipitazioni, tra i dati più rilevanti finora in Emilia Romagna, segnaliamo: 20mm a Comacchio, 18mm a Contane, 17mm a Ostellato, 16mm a Mezzogoro.

Inoltre, per quanto riguarda il maltempo nella regione, è da segnalare qualche fiocco di neve caduto sul crinale forlivese.

