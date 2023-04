Maltempo, forte temporale tra Lombardia e Veneto: tempesta di grandine paralizza Desenzano del Garda | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il 25 aprile è rovinato dal maltempo in molte regioni italiane. In particolare, tra Lombardia orientale e Veneto occidentale è in atto un forte temporale in moto verso sud-est. Una intensa tempesta di grandine si è abbattuta su Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, imbiancando le strade e costringendo le auto a fermarsi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Notevoli gli accumuli al suolo, con i chicchi di grandine che hanno raggiunto le medie dimensioni.

Il temporale sta già influenzando il Veneto occidentale. Nella regione, in particolare il settore meridionale, già in mattinata si erano verificate intense grandinate responsabili di ingenti danni all’agricoltura. Tra le 8.30 e le 9 nella Bassa Padovana e nella zona dell’Insalata di Lusia Igp, in Polesine, sono caduti chicchi di grandine grossi come delle noci, che hanno messo ko la quasi totalità delle piante di kiwi, in particolare nell’area di Borgo Veneto, in questi giorni in piena fioritura. Sempre nel Montagnanese, colpito pure il 50% del grano, che si stava riprendendo bene dopo il periodo di prolungata siccità. Criticità anche per le viti, le cui gemme sono state “bastonate”, e per le colture orticole in pieno campo, soprattutto i piselli.

Oltre alla grandine, in poco più di mezzora sono caduti più di 50 millimetri di precipitazione. Per dare un paragone: in Veneto, in tutto febbraio, sono caduti, in media, circa 20 millimetri di precipitazione, mentre a marzo sono caduti 37 millimetri di precipitazione (dati Arpav). “Non è ancora possibile fornire una stima dei danni – sottolinea Cia Veneto – Certo è che questa batosta non ci voleva. Proprio adesso, peraltro, che la stagione sta per entrare nel clou“. Anche il Vicentino è stato letteralmente imbiancato da un’impressionante grandinata, che ha provocato danni significativi a colture ed infrastrutture.

“Forti temporali e grandine hanno bersagliato in mattinata parte del territorio del Veneto. La grandine ha coinvolto colture e attività agricole già fortemente in difficoltà a causa della siccità. Sono in contatto con i Sindaci e gli enti locali: i chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni notevoli, causando danni anche alle nuove semine. La Regione Veneto sta valutando – con i tecnici e le associazioni di categoria – l’attivazione di ogni utile iniziativa per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo: è già stata attivata l’Avepa per l’invio di squadre sul territorio, per una prima valutazione dei danni”, rende noto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

