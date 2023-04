Guerra in Ucraina: 2000 incendi solo nel 2022 | MAPPA

MeteoWeb

Il ministero della Protezione ambientale e delle Risorse Naturali dell’Ucraina ha dichiarato oggi: “Secondo i dati satellitari, l’Ucraina ha registrato circa 20.000 incendi nel 2022, la maggior parte dei quali causati dalle ostilità. Più di 7.556 km² di campi e foreste sono stati bruciati, causando enormi danni ambientali.” La Guerra in Ucraina preoccupa, inoltre, enormemente gli scienziati e i climatologi anche per gli effetti collaterali che vanno ad aggravare il fenomeno drammatico degli incendi in Siberia. Alcuni ricercatori hanno infatti spiegato e denunciato che quest’anno gli incendi in Siberia risultano essere già incontrollati perché le unità militari russe che di solito si occupano di spegnere e controllare l’avanzata delle fiamme sono state trasferite in Ucraina.