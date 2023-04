Il sale di potassio riduce la pressione e il rischio di malattie cardiache

MeteoWeb

Al posto del normale sale da cucina, usare quello arricchito di potassio riduce la pressione sanguigna e il rischio di infarti e ictus. E’ stato condotto uno studio su un gruppo di persone con età superiore a 55 anni. Le conclusioni di questa ricerca sono state pubblicate sulla rivista Nature Medicine. Il sale contiene sodio, che tendenzialmente può aumentare la pressione. I sostituti del sale in cui il sodio è parzialmente sostituito dal potassio possono abbassare la pressione. La pressione tende ad aumentare con l’età causando problemi cardiovascolari.

Lo Studio clinico ha coinvolto ben 1612 persone che vivevano in 48 strutture di assistenza. I pasti sono stati cucinati con sale normale o con un sostituto del sale arricchito di potassio contenente il 62,5% di cloruro di sodio e il 25% di cloruro di potassio.

Lo studio sull’uso di sale addizionato di potassio

Alcuni dei partecipanti hanno anche consumato pasti, usando meno sale. I partecipanti avevano tutti più di 55 anni, con un’età media di 71 anni. Nella fase iniziale, la pressione arteriosa media del campione era di 137,5/80,5 millimetri di mercurio (mmHg). Un valore ideale è solitamente considerato compreso tra 90/60 mmHg e 120/80 mmHg.

Quasi due terzi dei partecipanti erano affetti da pressione alta all’inizio dello studio. Due anni dopo, coloro che vivevano in strutture in cui nella dieta era stato introdotto l’uso del sale arricchito di potassio hanno registrato un calo di pressione notevole. Si tratta di una riduzione media della “massima” di 7,1 mmHg e della “minima” di 1,9 mmHg, rispetto al gruppo del sale normale.

Un cambiamento di pressione notevole

“Si tratta di un calo impressionante della pressione, pari a quello che ci si aspetterebbe di ottenere se si somministrasse a tutti un farmaco per l’ipertensione“, afferma l’autore Bruce Neal del George Institute for Global Health di Sydney. I dati di una riduzione della pressione è stata associata a 1,5 attacchi cardiaci, ictus e altri eventi cardiovascolari in meno ogni 100 persone nel gruppo di intervento, rispetto al gruppo che ha continuato a consumare cibi preparati con sale normale.

I sostituti del sale sono solo un po’ più costosi del sale normale e la maggior parte delle persone non avverte la differenza, sottolinea Neal. “Se tutti passassero dal sale normale a quello arricchito di potassio, potremmo prevenire milioni di ictus e attacchi cardiaci prematuri in tutto il mondo ogni anno“, conclude.