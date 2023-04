Instabilità e variabilità: le Previsioni Meteo per il Ponte del 25 Aprile

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 23 e 24 aprile, evidenziando un Ponte del 25 aprile caratterizzato da condizioni molto variabili e da fasi di marcata instabilità.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 23 aprile 2023

Al Nord, molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con precipitazioni anche temporalesche, nevose oltre i 2000 metri. Velature anche spesse sulle altre aree con nubi che, nel pomeriggio, si faranno più consistenti sulla pianura a Nord del Po dove saranno associate a rovesci e temporali sparsi. In serata i fenomeni interesseranno anche il levante ligure.

Al Centro e Sardegna, estesa copertura medio-alta e stratificata che tenderà progressivamente a lasciare spazio ad ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio, addensamenti maggiormente consistenti sull’Appennino potranno dar luogo ad occasionali rovesci nel settore compreso tra Marche meridionali, Abruzzo e Lazio. In serata tornano le nubi, stavolta più compatte, per Ovest Sardegna e Toscana e, sulla parte più settentrionale di quest’ultima, ci sarà la possibilità di qualche pioggia.

Al Sud e Sicilia, velature sempre più estese tenderanno gradualmente a coprire il cielo. Nuvolosità più compatta, nel pomeriggio, sul settore appenninico peninsulare, Puglia centro-settentrionale e a ridosso dell’Etna dove si manifesteranno rovesci o temporali sparsi.

Temperature massime in calo su Alpi e Prealpi centro-orientali, Ovest sardegna, liguria e versante tirrenico peninsulare; in aumento sul resto del Paese.

Venti deboli meridionali in rinforzo, dal pomeriggio, su regioni centrali, Liguria e litorali del Nord Adriatico.

Per quanto riguarda i mari, mossi Jonio, Stretto di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna in attenuazione gli ultimi due e lo Jonio settentrionale. Poco mossi gli altri mari con moto ondoso in complessivo aumento ad eccezione del settore sud-orientale del Tirreno.

Il bollettino per domani 24 aprile 2023

Al Nord, al mattino cielo molto nuvoloso al Nord-Est, su Lombardia, Liguria e restanti Alpi occidentali, poche nubi altrove. Le precipitazioni si esauriranno rapidamente sulle aree di Nord-Ovest dove la nuvolosità tenderà a diradarsi, mentre insisteranno al Nord-Est, con temporali specie sull’Emilia-Romagna. Dalla sera generali ampi rasserenamenti sulla pianura.

Al Centro e Sardegna, sulla Sardegna alternanza di schiarite e annuvolamenti; sulle regioni peninsulari molte nubi con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale dapprima sulle regioni tirreniche e in successivo trasferimento pomeridiano al resto del Centro. Dalla sera attenuazione generale dei fenomeni con successive schiarite.

Al Sud e Sicilia, cielo parzialmente nuvoloso su Campania, Molise e Puglia centro-settentrionale con piogge sparse dal tardo pomeriggio e isolati temporali, questi ultimi specie sulla Campania. Generale assorbimento serale dei fenomeni; sul resto del Sud cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in lieve flessione lungo l’arco alpino, su Appennino centrale e Sardegna, in tenue rialzo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; massime in aumento su Piemonte, Lombardia occidentale, Liguria, Calabria e Sicilia orientale, in calo al Nord-Est, al Centro e sulla Sardegna.

Venti moderati occidentali al Centro-Sud, con raffiche fino a forte lungo la dorsale appenninica; moderati al settentrione: meridionali su Liguria e appennino, settentrionali altrove, con Foehn sulle valli occidentali. Attesi ulteriori locali rinforzi da Sud sull’Appennino, da Nord-Est lungo le coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il Mar Ligure; da mossi a molto mossi Tirreno settentrionale, basso Adriatico e Ionio; generalmente mossi i restanti bacini.