Previsioni Meteo, maltempo sul ponte del 25 aprile: forti temporali tra domenica sera, lunedì e martedì

Dopo la breve pausa soleggiata di queste ore, sull’Italia incombe una nuova forte ondata di maltempo che tra domenica sera, lunedì e martedì 25 aprile provocherà forti temporali in modo particolare al Nord, compromettendo le festività per questo lungo ponte per la festa della Liberazione. Oltre al maltempo, tornerà anche il freddo: proprio il 25 aprile le temperature si manterranno in tutto il Paese ben al di sotto rispetto alle medie del periodo, mentre in Europa farà molto freddo con nevicate fin in pianura in Scozia, Paesi Bassi, Danimarca e Germania dove avremo valori termici oltre 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo.

Il maltempo in arrivo si concentrerà in modo particolare al Nord, dove già domani sera avremo forti temporali che minacciano anche il big match della serie A, Juventus-Torino in programma proprio per le 20:45 di domenica sera nel capoluogo piemontese. Lunedì 24 sarà una giornata di maltempo al Nord/Est ma anche nelle Regioni tirreniche, mentre Martedì 25 – in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli – il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso la pianura Padana orientale, tra bresciano, mantovano, Veneto e Romagna, estendendosi a Friuli Venezia Giulia e Centro Italia nel pomeriggio. Possibili piogge anche sulla Calabria tirrenica settentrionale, nel cosentino, e forti venti di maestrale e tramontana in tutto il Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: