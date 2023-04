Previsioni Meteo, a fine Aprile la prima grande ondata di caldo ma non colpirà l’Italia

MeteoWeb

A fine Aprile arriverà la prima grande ondata di caldo della stagione sul Mediterraneo: l’Anticiclone Sub-Tropicale si alzerà dal Maghreb all’Europa trasportando masse d’aria roventi dall’entroterra del deserto del Sahara al Vecchio Continente. La prima ondata di calore della stagione si prospetta particolarmente intensa, seppur tardiva dopo un mese di Aprile eccezionalmente freddo su gran parte d’Europa e del Mediterraneo. In ogni caso, non colpirà l’Italia ma si limiterà a Spagna e Portogallo.

Nella penisola Iberica le temperature lieviteranno su valori tipicamente estivi tra Giovedì 27 e Venerdì 28 Aprile, con temperature che potrebbero lievitare fino a +37/+38°C, tanto che sono a rischio i record mensili di caldo di molte località iberiche. Eloquenti le mappe a corredo dell’articolo, tutte riferite alla giornata di Venerdì 28 Aprile quando quest’ondata di caldo raggiungerà il suo apice spingendosi fin sulla Francia meridionale, scavalcando quindi i Pirenei.

E l’Italia? L’Italia ancora una volta rimarrà al fresco. Molto lontana dall’anomalia calda confinata nell’estremo occidente Mediterraneo, nel nostro Paese le temperature rimarranno addirittura fresche, inferiori rispetto alle medie del periodo in modo particolare lungo le Regioni Adriatiche, ai margini di una ben più ampia ed estesa anomalia fredda ben visibile nelle immagini a corredo dell’articolo che andrà dall’Islanda all’Egitto. Il mese di Aprile si concluderà con impressionanti anomalie termiche negative nel cuore dell’Europa: c’è addirittura il rischio che in alcune aree Mittel-Europee, tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Croazia, il mese si concluda con -4°C rispetto alle medie del periodo. Sarebbe una delle anomalie fredde mensili più significative in assoluto degli ultimi decenni. E anche per l’Italia il mese si concluderà con anomalie termiche negative, più significative al Sud e nelle Regioni Adriatiche dove saremo intorno a -2,5°C rispetto alla norma. Anche qui, un’anomalia davvero notevole.

