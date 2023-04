Spazio: il Kenya lancia il suo 1° satellite di osservazione della Terra

MeteoWeb

Il primo satellite di osservazione della Terra del Kenya è stato lanciato dopo 2 rinvii all’inizio della settimana. Taifa-1 è stato inviato in orbita con un razzo Falcon 9 di SpaceX, decollato dalla Vandenberg Space Force Base in California. Il liftoff è stato cancellato 2 volte in precedenza a causa del maltempo.

Il satellite del Kenya sorvolerà il Paese ogni 4 giorni e raccoglierà dati per il monitoraggio dell’agricoltura, del territorio e dell’ambiente. I dati del satellite sono attesi nei prossimi mesi e l’agenzia ha istituito un team di analisti per lo scopo. Le informazioni saranno distribuite gratuitamente alle agenzie governative. Il satellite è stato sviluppato e progettato dal Kenya ma prodotto presso Endurosat in Bulgaria per un costo totale di 50 milioni di scellini kenioti (371mila dollari).