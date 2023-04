La tempesta di sabbia si è spostata, colpita la Cina orientale

MeteoWeb

La tempesta di sabbia si è spostata verso sud e ha colpito la Cina orientale, e Pechino, Shanghai, Nanchino, Wuhan e altri luoghi sono stati tutti colpiti dalla polvere. . I dati in tempo reale hanno mostrato che l’indice di qualità dell’aria per Pechino, Tianjin, Shijiazhuang e alcune altre città del nord della Cina ha raggiunto o superato i 500 – il valore massimo dell’indice – lunedì, indicando che si era raggiunto il massimo livello di inquinamento atmosferico.

Il livello di particolato fine in questi giorni- noto anche come PM2,5 – è stato “pericoloso” nella capitale cinese, secondo l’Indice di qualità dell’aria, che tiene traccia della qualità dell’aria in tempo reale nelle principali città a livello globale. La China Meteorological Administration ha dichiarato che la tempesta ha colpito 15 regioni di livello provinciale, dalla regione autonoma dello Xinjiang Uyghur alla provincia di Heilongjiang, estendendosi a sud fino a Shanghai e ad alcune parti della provincia di Anhui.

La sabbia gialla proviene principalmente dalla parte meridionale della Mongolia e dalle regioni centrali e occidentali della Mongolia interna, a causa delle forti correnti d’aria e delle scarse precipitazioni nelle aree di origine della polvere, secondo l’Amministrazione nazionale delle foreste e dei pascoli della Cina. Il problema della sabbia gialla è una priorità ambientale assoluta per Giappone, Cina e Corea del Sud, con iniziative delineate in un piano d’azione congiunto sulla cooperazione ambientale.

Dall’inizio degli anni 2000, i tre Paesi sono stati impegnati in discussioni a livello ministeriale per sviluppare strategie per affrontare la sabbia gialla e il conseguente inquinamento atmosferico che ha colpito la regione per due decenni. Gli sforzi comprendono ricerche congiunte, dialogo politico sull’inquinamento atmosferico, gruppi dedicati al monitoraggio, alla gestione e al controllo dei DSS e incontri annuali tra i ministri dell’Ambiente dei tre Paesi.