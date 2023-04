Storico lancio di Starship, SpaceX ci riprova: annunciato il 2° tentativo

MeteoWeb

SpaceX ha annunciato che il 2° tentativo di lancio del suo gigantesco veicolo Starship avverrà giovedì 20 aprile. La finestra di lancio di 62 minuti si aprirà 15:28 ora italiana. Il volo sarà il primo in assoluto per lo stack Starship, il gigantesco veicolo che SpaceX sta sviluppando per portare persone e payload sulla Luna, su Marte e oltre. Il liftoff avverrà da Starbase, la struttura dell’azienda nel Sud del Texas.

SpaceX ha provato a lanciare la missione ieri, ma ha cancellato il tentativo poco meno di 9 minuti prima del previsto decollo a causa di un problema con il sistema di pressurizzazione del primo stadio di Starship, l’enorme booster chiamato Super Heavy.

Il piano per il prossimo volo prevede che Super Heavy effettui un ammaraggio nel Golfo del Messico circa 8 minuti dopo il decollo. Lo stadio superiore Starship, nel frattempo, farà un giro parziale intorno alla Terra, con splashdown nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii circa 90 minuti dopo il lancio.

Tuttavia, SpaceX non si aspetta necessariamente che tutto ciò accada. Sarà il volo spaziale di debutto di un veicolo potente e complesso, quindi non sarebbe sorprendente se qualcosa andasse storto. “Con un test come questo, il successo viene misurato da quanto possiamo imparare, e ciò fornirà informazioni e migliorerà la probabilità di successo in futuro man mano che SpaceX avanza rapidamente nello sviluppo di Starship,” ha spiegato l’azienda di Elon Musk descrivendo la missione.