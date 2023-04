“Molti problemi” prima del lancio di Starship, nulla è certo

MeteoWeb

Il lancio del gigantesco veicolo Starship è in programma oggi, ma nulla è ancora certo. SpaceX punta al primo test (quasi) orbitale in assoluto della combinazione razzo-veicolo spaziale con liftoff in una finestra di lancio (62 minuti) che si aprirà alle 15:28 ora italiana. Non è ancora chiaro, però, se l’enorme veicolo è pronto al volo. “Il team sta lavorando su molte problematiche. Forse il 20 aprile, forse no,” ha scritto Musk su Twitter.

Problemi tecnici hanno impedito il primo tentativo di lancio lunedì scorso. SpaceX ha annullato il lancio a circa 9 minuti rimasti sul conto alla rovescia, citando un problema di pressurizzazione apparentemente causato da una valvola congelata.

Il lancio di Starship

Il prossimo tentativo di lancio, come il precedente, avverrà da Starbase, la struttura di SpaceX sulla costa del Golfo del Texas meridionale. Impiegherà un veicolo di primo stadio chiamato Booster 7 e un prototipo di stadio superiore noto come Ship 24.

Se tutto andrà secondo i piani, Booster 7 ammarerà nel Golfo del Messico circa 8 minuti dopo il lancio. Ship 24 raggiungerà lo Spazio e farà un giro parziale della Terra prima di ammarare nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii 90 minuti dopo il decollo.

SpaceX ha sottolineato, tuttavia, che il liftoff potrebbe essere rinviato nuovamente. Inoltre, l’azienda non si aspetta il pieno successo in caso di decollo: sarà un volo di prova, dopotutto.

“Se facciamo un tentativo, le possibilità di rinvio sono alte,” ha detto il commentatore di SpaceX durante il webcast del lancio di 21 dei satelliti a banda larga Starlink “V2 Mini” dell’azienda. “Che si tratti di un rinvio o di un decollo o di un rapido smantellamento non programmato, o di una combinazione di tutto quanto sopra, il divertimento è praticamente garantita“. SpaceX indica con “rapido smantellamento non programmato” un’esplosione.

Un veicolo riutilizzabile

L’azienda di Elon Musk non tenterà di recuperare né Booster 7 né Ship 24 durante il volo di prova, ma ciò cambierà man mano che il programma Starship continua a svilupparsi.

Il veicolo in futuro sarà completamente riutilizzabile, ha affermato Musk, con ogni booster e veicolo spaziale che idealmente volerà più volte al giorno. In effetti, il booster a 33 motori, noto come Super Heavy, tornerà sulla Terra direttamente in cima al suo supporto di lancio, se tutto andrà secondo i piani, con atterraggio morbido.