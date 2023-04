Lander giapponese pronto a entrare nella storia: tentativo di atterraggio sulla Luna il 25 aprile

MeteoWeb

Il veicolo spaziale giapponese Hakuto-R si prepara a compiere uno storico tentativo di atterraggio lunare il 25 aprile. Il lander privato è attualmente in orbita attorno al satellite e potrebbe effettuare un atterraggio martedì 25 aprile, alle 18:40. Date alternative sono il 26 aprile, il 1° maggio e il 3 maggio, secondo quanto ha reso noto ispace.

Hakuto-R è stato lanciato nel dicembre 2022 con un razzo Falcon 9 di SpaceX. La sonda si trova attualmente in un’orbita lunare ellittica, che la fa avvicinare fino a 100 km dalla superficie lunare e allontanare fino a 2.300 km.

Il tentativo di atterraggio vedrà il lander eseguire un’accensione dei motori quando si troverà alla minima distanza, attivando il sistema principale di propulsione per decelerare. “Utilizzando una serie di comandi preimpostati, il lander regolerà il suo assetto e ridurrà la velocità per effettuare un atterraggio morbido sulla superficie lunare. Il processo richiederà circa un’ora,” ha spiegato ispace.

Inoltre, l’azienda sta pianificando di trasmettere in live streaming dell’atterraggio dal centro di controllo della missione a Tokyo, consentendo ai follower di seguire l’atterraggio quasi in tempo reale.

Atterraggio storico per il lander giapponese Hakuto-R

Il sito di atterraggio principale è Atlas Crater, situato sul bordo esterno sud-orientale del Mare Frigoris (“Mare del Freddo”). In caso di successo, Hakuto-R sarà il primo veicolo spaziale privato ad atterrare in sicurezza sulla Luna. Il veicolo trasporta anche il minuscolo rover Rashid, per l’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Il successo renderebbe il Giappone il 4° Paese ad atterrare dolcemente sul vicino della Terra, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina.

Hakuto-R è solo il primo passo per ispace: la compagnia sta già lavorando alla sua 2ª e 3ª missione lunare, con l’obiettivo di lancio rispettivamente nel 2024 e nel 2025.