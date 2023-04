L’Anzac Day: un altro 25 aprile nel mondo

MeteoWeb

Come si evince in un articolo uscito su Australian Geographic esite una singolare coincidenza nel mondo: il giorno della festa della Liberazione dal nazi-fascismo in Italia coincide con l’Anzac Day che in Australia si festeggia dal 1915 ad oggi. La mattina di domenica 25 aprile 1915, le truppe australiane e neozelandesi entrarono nella prima guerra mondiale, grazie al loro sforzo nella battaglia su una piccola spiaggia turca. Questo evento continua ad avere un’importanza a livello storico, e viene ricordata a più di 100 anni da quel momento.

In quella data, ogni anno, gli australiani commemorano le azioni di quegli uomini nella penisola di Gallipoli, su una spiaggia che sarebbe diventata nota come Anzac Cove. Guardando indietro al modo in cui gli australiani hanno festeggiato l’Anzac Day negli anni passati, offre una riflessione sull’evoluzione della società australiana e sull’identità culturale nel corso del secolo scorso, come ha sostenuto il dottor Carolyn Holbrook, uno storico della Deakin University di Victoria.

L’Anzac Day in Australia

“Questo tipo di miti e leggende, sono uno specchio“, dice. “Se vuoi avere un’immagine della società australiana, puoi guardare cose come questa, perché riflettono i valori contemporanei.” I primi australiani ad avvicinarsi a Gallipoli furono i fanti del Queensland, dell’Australia Meridionale e dell’Australia Occidentale. Nell’oscurità prima dell’alba, lasciarono le navi da battaglia nel Mar Egeo e remarono verso le rive di ‘Z beach‘. Le forze turche aprirono il fuoco prima che le barche raggiungessero terra, costringendo molti degli uomini a lanciarsi nell’oceano per evitare l’assalto di proiettili e l’effetto sorpresa venne perso.

Quando i sopravvissuti di questa prima ondata alla fine fecero un passo sulla sabbia erano bagnati e disorientati – uno stato che si sarebbe propagato per tutto il giorno, e l’intera campagna di Gallipoli. A metà mattina circa 8000 Anzac (Australian and New Zealand Army Corps) erano a terra e avevano iniziato a arrampicarsi sulle scogliere che circondano la spiaggia per combattere per le creste. Le azioni del giorno portarono a un guadagno minimo per gli Alleati e gli Anzac furono costretti a consolidarsi nella baia, con mesi di combattimenti in anticipo.

Quando il sole tramontò il 25 aprile 2015, più di 600 australiani avevano perso la vita e oltre 1000 erano stati feriti. L’elenco dei morti sarebbe salito a oltre 11.000 Anzac entro la fine della campagna di Gallipoli. Una volta giunte in Australia le notizie che le truppe di Anzac erano entrate in guerra, l’eccitazione scorreva in tutte le comunità, e c’erano mormorii della nascita della nazione sulla scena globale alla fine. La Grande Guerra giocò un ruolo decisivo nella formazione dell’identità australiana, più della Federazione nel 1901.

1916: la prima commemorazione di Anzac

Il 25 aprile 1916 si tennero piccole cerimonie in tutto il mondo e in tutta l’Australia per commemorare l’entrata in guerra degli Anzac e la vita dei loro compagni caduti. I dettagli di questi primi servizi Anzac sono esigui, ma gli storici suggeriscono che i servizi possono aver avuto luogo in Albany in Australia occidentale e Brisbane e Rockhampton nel Queensland, così come sul fronte occidentale.

Ci sono anche segnalazioni di un piccolo servizio in Egitto, dove le forze Anzac si erano addestrate prima di essere convocate a Gallipoli un anno prima. L’Australia e l’Impero britannico erano ancora in guerra, così mentre gli eventi di Anzac nel 1916 commemoravano coloro che combatterono e morirono a Gallipoli, c’era anche enfasi sull’orgoglio dell’Australia nell’entrare in guerra, con in mente il continuo reclutamento.

I festeggiamenti dell’Anzac Day negli anni ’20

“È sempre stato politico“, dice il dottor Martin Crotty, uno storico dell’Università del Queensland. Le commemorazioni di Anzac hanno “scopi politici adatti fin dal 1916, quando si tenne la prima marcia di Anzac Day a Londra e in Australia, che erano molto vicini a cercare di convincere più persone a firmare per la guerra nel 1916-1918″, dice.

I primi servizi all’alba iniziarono negli anni venti, guidati dai soldati restituiti e dalle loro famiglie, con pochi altri partecipanti. Negli anni dopo la guerra, “l’Anzac Day era una commemorazione e un ricordo dei compagni morti e caduti, combinati con un senso di orgoglio per essere soldati e dimostrarsi”, ha dichiarato Carolyn. “[Il giorno] era molto legato all’idea dell’Impero Britannico.” Le cerimonie del mattino presto furono solenni, lasciando il posto a celebrazioni pomeridiane più allegre, riflettendo l’orgoglio sentito dai soldati restituiti per il loro contributo a nome dell’Australia alla Grande Guerra. Entro il 25 aprile 1927, tutti gli stati e territori avevano legiferato per l’Anzac Day per diventare un giorno festivo, e si ritiene che il primo servizio di alba continua iniziato a Sydney dal 1928.

Gli eventi significativi dell’Anzac Day

Le partite nel giorno di Anzac Day tra Essendon e Collingwood è un evento significativo nel calendario dell’Anzac Day, che attira regolarmente folle di oltre 80.000 persone. Tuttavia, l’idea non era sempre così popolare.

Tutte le partite dell’Anzac Day furono proibite dal governo per 44 anni dopo il primo Anzac Day del 1916. Il divieto fu revocato nel 1958 a condizione che le partite iniziassero nel tardo pomeriggio, in modo da non interferire con i servizi di Anzac, e le società sportive partecipanti avrebbero donato ad un Anzac Day Proceeds Fund. Le prime partite si tennero nel 1960. “C’è un’analogia tra guerra e sport, la gente cerca di resistere, ma c’è“, ha dichiarato Carolyn. “C’è qualcosa in quell’intenso legame che accade nelle squadre sportive, e sono sicuro che si riferisce all’amicizia che avviene in tempo di guerra dove le persone si legano molto profondamente.”

Lo spirito di Anzac

Dopo lo scontro di ogni anno, un giocatore è riconosciuto per meglio incarnare lo spirito Anzac – attraverso “abilità, coraggio, sacrificio di sé, lavoro di squadra e fair play” – e viene assegnato la medaglia Anzac.

Il primo scontro di Anzac tra Essendon e Collingwood avvenne il 25 aprile 1995, un’idea concepita dall’allenatore dei Essendon Bombers Kevin Sheedy che disse: “Non possiamo mai eguagliare il coraggio di persone che sono andate in guerra, ma possiamo effettivamente ringraziarli con il modo in cui giochiamo a questo gioco, con il suo spirito.” Alla fine degli anni sessanta, durante la guerra del Vietnam, i manifestanti anti-guerra usarono gli eventi dell’Anzac Day come piattaforma per far sentire la loro voce, combattendo contro la coscrizione e il coinvolgimento militare dell’Australia in generale.

L’Anzac Day negli anni ’80

Nel corso dei successivi 20 anni circa, gli australiani iniziarono a ribaltare i valori stabiliti dalla società e a mettere in discussione l’importanza della connessione bellica dell’Australia con l’Impero britannico.

Il 25 aprile 1981, un gruppo di circa 500 manifestanti, per lo più donne, marciò verso Anzac Parade a Canberra. A capo della processione, le donne tenevano uno striscione che recitava: “In memoria di tutte le donne di tutti i paesi violentate in tutte le guerre”. Più di 60 donne sono state arrestate dalla polizia. L’aumento della ribellione sociale e sessuale e il femminismo della seconda ondata portarono a chiedere un nuovo tipo di cameratismo che non discriminasse in base al sesso o alla razza.

Il significato di Anzac Day

“L’intero significato di Anzac Day era cambiato“, ha affermato Carolyn; mentre il numero diminuì durante gli eventi degli anni ottanta, si credeva che le commemorazioni dell’Anzac Day fossero in declino.

Nella speranza di scatenare un po’ di nazionalismo in Australia, e una spinta nei sondaggi, Hawke decise che il suo governo avrebbe pagato per portare i veterani di Anzac a Gallipoli per il 75º anniversario dello sbarco all’alba. Dopo Hawke arrivò Paul Keating – che, secondo Carolyn, “era più interessato a Kokoda e alla seconda guerra mondiale“, di Gallipoli – seguito da John Howard. Howard fu un grande sostenitore delle commemorazioni dell’Anzac Day e visitò Gallipoli il 25 aprile 2000 e 2005.

Le commemorazione del Centenario dell’Anzac Day

“Sentivano che l’acrimonia verso l’Anzac Day si stava spostando, e avevano ragione“, dice Carolyn. Il rinnovato interesse politico e gli investimenti in Anzac Day ebbero l’effetto desiderato, e il giorno della commemorazione divenne di nuovo popolare.

Questo è stato sostenuto da una controversa spinta per più materiale Anzac nel curriculum scolastico, che è stato rapidamente etichettato come propaganda dalla critica. La leggenda di Anzac prosperò ancora una volta tra la fine degli anni novanta e l’inizio del XXI secolo. Le commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale hanno dato origine a una serie di discutibili campagne di marketing di Anzac, la più nota delle quali è stata la campagna “Fresh in Our Memories” di Woolworths nel 2015.

Il caso di Woolworths

Il gigante dei supermercati australiani incoraggiò gli australiani a contribuire con foto di persone colpite dalla guerra a un generatore di immagini, che avrebbe prodotto un’immagine con il loro slogan della campagna e il logo Woolworths sovrapposto. La forte critica da parte del pubblico australiano è stata immediata e implacabile. La spinta indietro ha suggerito una linea era stata superata.

“La gente non batte ciglio a [la commercializzazione di] Natale e Pasqua, ma ancora pensare che Anzac è sacro“, dice Carolyn, che ha sottolineato che l’Australia sta spendendo più soldi per la commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale rispetto a qualsiasi altro paese.

La festa di Anzac Day oggi

Alcuni storici ritengono che gli eventi dell’Anzac Day siano in declino, anche se è probabile che continueranno ad esserci servizi minori e eventi ufficiali in futuro.

“Penso che sia un rituale per gli australiani più anziani e tradizionali, [che hanno] vecchi valori di amicizia, egualitarismo e lealtà“, ha affermato Martin, aggiungendo che mentre gli australiani più anziani tengono a Anzac Day come una “reazione contro la globalizzazione” le giovani generazioni non sono così preoccupate. Carolyn non è d’accordo, sostenendo invece che “sono i giovani che sono responsabili della rinascita, ed è tra gli anziani che c’è un grande gruppo di scettici – i Baby Boomers che sono stati pesantemente influenzati dalle proteste della guerra del Vietnam.”

Una festa nazionale che rimarrà in futuro

“Abbiamo raggiunto Peak Anzac nel 2015 sicuro, e c’è stato un po’ di arretramento da allora, ma in termini di servizi all’alba e commemorazione Anzac Day, rimarrà enorme per un bel po’ ancora“, dice Carolyn. “Non c’è niente di meglio per prendere il suo posto in termini di una mitologia nazionale.”

Un adattamento moderno più positivo di Anzac Day è stato quello di riconoscere e commemorare il ruolo spesso trascurato che le donne, gli immigrati e gli australiani indigeni hanno svolto nella guerra. Un esempio potente è la produzione Black Diggers, che ha debuttato al Sydney Festival, raccontando le storie degli uomini aborigeni che si arruolarono, i cui sacrifici sono stati ignorati, e che sono stati rapidamente dimenticati al loro ritorno.