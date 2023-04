LarioSpace, nuovo evento sulla New Space Economy

MeteoWeb

Nuovo evento sulla tecnologia e l’innovazione nel settore delle attività spaziali in Italia: è “LarioSpace“, in programma al centro espositivo Lariofiere di Erba (Como) il 9 maggio, organizzato da Involve Space e Lariofiere. Offrirà l’opportunità ai partecipanti di scoprire le sfide della New Space Economy e di conoscerne le principali innovazioni tecnologiche e le prospettive per il futuro, e sarà anche un’occasione per incontrare e interfacciarsi con figure chiave dell’ecosistema spaziale italiano, tra cui imprenditori, startupper, divulgatori scientifici e influencer legati a questo settore.

Il programma di ”LarioSpace” prevede una serie di talk tenuti da relatori qualificati, tra cui manager di enti pubblici, grandi aziende, pmi e start-up. Tra gli argomenti che saranno affrontati, sono previsti telecomunicazioni spaziali, osservazione della Terra, educational e formazione, ambiente e sostenibilità, missioni di piccoli satelliti e esplorazione della Luna e di Marte.

Parteciperanno rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’Agenzia Spaziale Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Fondazione Amaldi, oltre che di aziende specializzate come Telespazio, D-Orbit, Apogeo Space e Aiko.