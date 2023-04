Le Previsioni Meteo per Pasqua e Pasquetta 2023

MeteoWeb

Siamo sempre più vicini alla Pasqua e si delineano le previsioni meteo più attese, quelle per Domenica e il Lunedì di Pasquetta. Mancano ormai soltanto 5-6 giorni al clou delle festività pasquali e gli ultimi aggiornamenti dai modelli meteorologici confermano una situazione molto incerta, estremamente variabile e caratterizzata in ogni caso dal freddo anomalo che sta già determinando condizioni meteo tipicamente invernali in queste ore.

Una grande anomalia termica – infatti – sta interessando l’Europa centrale, dall’area baltica al Mediterraneo, e nei prossimi giorni si estenderà anche al Nord Africa con un lungo periodo di freddo eccezionale tra Libia ed Egitto proprio la prossima settimana. A Pasqua e Pasquetta le condizioni meteo saranno determinate da una bassa pressione sui Balcani, in scivolamento dall’Ungheria alla Bulgaria tra Domenica mattina e Lunedì sera (vedi mappe a corredo dell’articolo). L’Italia sarà quindi interessata da un costante respiro balcanico, freddo e instabile, che determinerà freddo anomalo, piogge sparse e temporali, più intensi nelle ore pomeridiane.

Le anomalie termiche in Europa da oggi al 14 aprile

Sia Domenica che Lunedì, forti temporali pomeridiani generati sulle Alpi e sugli Appennini colpiranno le zone interne del Paese, con grandinate e nubifragi, in spostamento verso le zone tirreniche a causa dei venti nord/orientali. Più instabilità al Sud (Puglia, Basilicata, Calabria), la zona più esposta alla circolazione instabile proveniente dai Balcani. Più soleggiato al Nord/Ovest, specie lunedì, grazie alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre dalla penisola Iberica.

